Moto G4 und Co: Neuer Fahrplan für Android 7-Update weicht von bisherigen Infos ab

Moto G4 und Co: Neuer Fahrplan für Android 7-Update weicht von bisherigen Infos ab

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Man kann sich kaum uneiniger sein, die Presseabteilung von Motorola/Lenovo teilt für die Android 7-Updates weiterer Moto-Smartphones abweichende Infos mit. Wir hatten erst vor wenigen Tagen darüber berichtet. Der Twitter-Account von Motorola hat für sämtliche noch ausstehende Moto-Smartphones mitgeteilt, die Verteilung des Android 7-Updates würde gegen Ende Januar ablaufen.

Im Ausland wurde teilweise von März berichtet, via Pressemitteilung kamen nun erneut abweichende Infos rein. Zwischen Mitte und Ende Februar wird man das Android 7-Update für die Smartphones Moto G4, G4 Plus, X Force und X Play verteilen. Kommuniziert man nun übrigens auch via Twitter und entschuldigt sich für die Verzögerung.

Für die Geräte Moto X Style, G4 Play und Z Play hat man auf jeden Fall noch das erste Quartal 2017 anvisiert, will dazu aber keine genaueren Details preisgeben.

Grundsätzlich kann man wohl festhalten, dass Lenovo alle noch zu beliefernden Smartphones im Frühjahr mit Android 7 beliefert hat. Welche Neuerungen Android 7 mitbringt, erfahrt ihr in diesem Artikel.