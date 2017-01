Lenovo rudert nun doch wieder zurück, das Moto Z Play wird in Deutschland ab sofort mit Android 7 Nougat beliefert. Was ein Durcheinander bei Lenovo, über die Verteilung der Android 7-Updates herrschte in den vergangenen Tagen ziemliche Uneinigkeit. Nun soll sich aber bewahrheiten, was ursprünglich vom deutschen Twitter-Account von Motorola zu Beginn kommuniziert wurde.

Für das Moto Z Play gibt es das Nougat-Update eben doch noch Ende Januar, die Verteilung hat laut Motorola zum Montag begonnen. Natürlich ist trotzdem wieder ein wenig Geduld gefragt, das Update kann bei einigen Nutzern auch erst in den kommenden Tagen bereitstehen, die Verteilung findet eigentlich nie gleichzeitig für alle Nutzer statt.

Zum Zeitpunkt des Artikels konnte ich noch keine Nutzer ausfindig machen, die ihr Gerät bereits aktualisiert haben. Sicher wird sich das demnächst ändern, gern auch in den Kommentaren unter diesem Beitrag. Einfach auch mal selbst in den Systemeinstellungen nach neuen Updates checken!

UPDATE: Es ist schon komisch, was Motorola da macht. Eine reine deutsche Version des Gerätes gibt es nicht, sondern nur eine Retail-Variante für Europa. Gleiches bei meinem Moto Z. Auf jeden Fall spricht Moto aber vom deutschen Gerät, das theoretisch keiner besitzt, daher hat auch am zweiten Tag des Rollouts noch keiner ein Update erhalten.

Was ab Android 7 alles neu ist, haben wir in diesem Artikel bereits erklärt. Infos über die Updates der anderen Moto-Geräte findet ihr hier.