Nokia präsentiert das erste neue Android-Smartphone nach dem eigenen Neustart, allerdings ist das Nokia 6 noch exklusiv für den chinesischen Markt vorgesehen. Trotzdem wollen wir euch das Gerät kurz vorstellen, denn somit bekommen wir einen ersten offiziellen Blick auf das, was wir von Nokia in den kommenden Wochen und Monaten erwarten können.

Grundsätzlich setzt man auf ein übliches Design. Das Gehäuse ist aus Metall, an der Vorderseite gibt es einen Home-Button samt Fingerabdrucksensor. Enttäuschend ist der USB-Anschluss, statt Type C gibt es den veralteten microUSB-Anschluss, dafür kommt dieses Gerät wenigstens schon mit Android 7 Nougat an den Start.

Zu den Eckdaten gehören ein 5,5″ Full HD Display, Snapdragon 430-Prozessor, 4 GB RAM Arbeitsspeicher, 64 GB Datenspeicher, Dual-SIM, Bluetooth 4.1, LTE, Dolby Atmos mit Stereolautsprecher, eine 16 MP Hauptkamera (f/2.0, PDAF) und 8 MP Frontkamera. Zum Akku gab es in der PM keine Details.

Besonderheiten soll es aber unter anderem bei der Fertigung geben, HMD beschreibt diese in der Pressemitteilung wie folgt: „It takes 55 minutes to machine a single Nokia 6 from a solid block of 6000 series aluminium. It then receives two separate anodising processes, taking over ten hours to complete, with each phone being polished no less than five times.“

Prinzipiell finde ich dieses Smartphone durchaus interessant. Beim Prozessor setzt man eher auf Understatement, die restliche Ausstattung ist allerdings schon ordentlich.

