Die Entwickler des Nova Launchers feiern den fünften Geburtstag, pünktlich zu diesem Termin gibt es das Update auf Version 5.0 mit zahlreichen neuen Funktionen. Diese Funktionen sind für Nutzer der Beta-Version nicht neu, dort nämlich bereits seit einiger Zeit verfügbar und nutzbar. Spendiert bekommt der Nova Launcher hauptsächlich Funktionen der neuen Android-Version Nougat und Apps, wie etwa aus dem Pixel Launcher.

Ihr könnt Nova wie den Pixel Launcher gestalten, dafür gibt es die entsprechende Suchleiste im neuen Look, das Dock am unteren Bildschirmrand kann optisch nachgebaut werden, der App-Drawer lässt sich per Wischgeste öffnen und im App-Drawer wird nach Klick auf die Suchleiste eine Unterteilung in neue, häufig genutzte und zuletzt aktualisierte Apps angezeigt.

Besonders erfreulich sind auch noch die App-Shortcuts aus Android 7.1, die nun auch im Nova Launcher und teilweise sogar unter älteren Android-Versionen funktionieren. Einfach das Icon einer App eurer Wahl länger gedrückt halten, dann öffnen sich die App-Shortcuts. Geht aber noch nicht mit allen Apps, dafür bereits mit Hangouts, YouTube, Keep usw.

Ihr findet die neuste Version von Nova im Google Play Store, alternativ auch auf dem APKMirror. Ich mag Nova, erstens kann ich hiermit schnell ein Backup anlegen und auf andere Geräte übertragen, zudem gibt es immer wieder coole Neuerungen und unzählbare viele Anpassungsmöglichkeiten.