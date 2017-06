Nova hat dem eigenen Launcher zuletzt die volle Google Now-Integration spendiert, von der nun auch die Nutzer mit Android 5 Lollipop profitieren können. Wer mit Android in der Version noch etwas hinterherhängt, wird nun trotzdem von der letzten Neuerung für den Nova Launcher profitieren können. Man hat den Nova Google Companion aktualisiert, Version 1.1 (vom APKMirror) bringt den Support für Android 5 mit.

Dieser Companion integriert Google Now in den Nova Launcher so, wie es auch beim Pixel Launcher bzw. Google Now Launcher der Fall ist. Das war eine Zeit lang nicht ohne Weiteres möglich, jetzt allerdings schon und das auch noch ohne Root-Zugriff.

Unter anderem findet ihr Google Now nun ganz einfach via Wischgeste, der Service wird als weitere Homescreen-Seite ganz links eingebunden. Wie das aussieht, seht ihr im folgenden Video der Kollegen:

[via G+]