Google scheint den Pixel Launcher mit einem neuen Design zu versehen, wobei das Design nicht so richtig neu ist. Den Kollegen liegen Screenshots vor, die einen Vergleich des bisherigen Pixel Launcher mit dem neuen Look zeigen. Der Pixel Launcher hatte ja bekannterweise nicht mehr eine Suchleiste am oberen Bildschirmrand, sondern für die Suche nur noch eine einzelne Taste. Am rechten Bildschirmrand dafür eine großzügige Anzeige des aktuellen Datums.

Nun aber wohl die Rolle rückwärts, Google scheint das alt bewährte Design mit der Suchleiste wieder einzuführen. Erste Nutzer erhalten den neuen und zugleich alten Look auf ihren Geräten. Beibehalten wird allerdings der Look des Docks, nur der Hintergrund verändert sich ein wenig (könnte aber auch durch den Wallpaper täuschen).

Optisch anders ist die Suchleiste allerdings auch, nämlich nun rund statt eckig. Scheint aber kein Zufall zu sein, denn das ist sie auf dem brandneuen Galaxy S8 auch erstmals. Ist also ein allgemeines Design-Update für die Suchleiste unterwegs?