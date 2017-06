Google bietet den Pixel Launcher leider nicht für uns alle an, doch nun gibt es eine wahrlich gute Portierung mit vollem Funktionsumfang. Tatsächlich hat es ein Entwickler jetzt geschafft, den Pixel Launcher zu portieren bzw. zu kopieren. Er hat die Search Pill samt Datumsanzeige und sogar den Google Feed als zusätzliche Homescreen-Seite.

Ich habe den Launcher auf die Schnelle mal auf dem Galaxy S8 ausprobiert, tatsächlich funktioniert alles tadellos und auch rasend schnell. Obwohl die Entwicklung noch in einem frühen Stadium ist, solltet ihr den portierten Launcher mal testen, insofern ihr auf die originalen Google-Apps steht und sie auch gern ohne Nexus/Pixel nutzen wollt.

Normalerweise sind die Google-Funktionen nur nutzbar, wenn der jeweilige Launcher echter System-Launcher ist, was im Nachhinein eigentlich nur via Root realisierbar ist. Basis ist der Launcher3 aus dem AOSP, dieser Name taucht bei Drittanbieter-Launchern ja immer mal wieder auf.

Die APK von Version 1.0 findet ihr hier bei GitHub. Der ein oder andere Bug könnte noch vorhanden sein.

[via Reddit]