Jide hat mit Singularity mal wieder ein neues Produkt vorgestellt, diesmal will man das Smartphone zum PC und TV umwandeln. Dafür nötig ist die besagte Software und eigentlich nur ein einziges Kabel, in der Gegenwart bzw. Zukunft reden wir vom USB Type C Kabel. Die Software verwandelt dann das verbundene Smartphone in einen PC um, wenn das Gerät beispielsweise an einen PC Monitor angeschlossen wird.

Weitere benötigte Peripherie (Tastatur, Maus) wird heute einfach via Bluetooth direkt mit dem Smartphone verbunden. Fertig ist der PC, der einfach aus der Hosentasche kommt. Neu ist dieses Konzept natürlich schon lange nicht mehr, sogar Samsung wird es mit dem Galaxy S8 selbst über eine optional erhältliche Dockingstation umsetzen wollen. Heute haben viele Geräte aber auch ausreichend Leistung unter der Haube.

Potenzielle Nutzer gibt es heute eigentlich auch ausreichend viele. Einige meiner Freunde nutzen keine Notebooks oder PCs mehr, einfach weil sie derartige Geräte nur extrem selten benötigen. Beispielsweise um mal eine Kündigung oder eine Bewerbung zu schreiben. Singularity wird einen PC und einen TV Mode besitzen, Fire TV Stick und Computer können also theoretisch ersetzt werden.

Angekündigt hat Jide das neue Produkt für den kommenden Sommer, dann werden wir natürlich ebenso berichten.