Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Natürlich verwundert uns das kaum, auch die Vorgänger des Galaxy S8 waren meist nur schwerlich zu reparieren und sollten daher eher von Profis gebaut werden, beim Galaxy S8 ändert sich daran nicht wirklich viel.

Am Ende gibt es eine Repair Score von 4/10 Punkten, auch weil die Bauart des Displays recht kompliziert ist. So schreiben selbst die Profis davon, dass das Glas der Vorderseite zwar gewechselt werden kann, dabei aber in der Regel auch das eigentliche Display zu Bruch geht. Beziehungsweise ist es schwer das Glas zu wechseln, ohne das Display dabei zu beschädigen.

Im Inneren sind es allerdings etwas besser aus, hier spricht iFixit von einem recht modularen Aufbau und einem daher recht einfachen Wechsel diverser Komponenten.

Einfach wäre auch der Akku der fest verbaute Akku zu wechseln, hätte Samsung nicht die Rückseite verklebt. Ohnehin ist es schwer ans Innere zu kommen, durch das verklebte Glas beider Seiten.

[via Androidpolice]