Samsung will das Thema Galaxy Note 7 in der kommenden Woche endgültig beenden, zum Montag wird es eine Pressekonferenz geben. Auf dieser Pressekonferenz wird uns Samsung die vermutlich letzte und noch offene Frage beantworten – warum ist das Galax Note 7 so häufig explodiert? Vermutlich ist der Akku schuld, doch was genau war der Fehler und warum kann dieser Fehler bei anderen Samsung-Geräten ausgeschlossen werden?

In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es die Pressekonferenz, bei uns wird es noch 2 Uhr nachts sein. Wir werden dann natürlich berichten. Meines Erachtens eine gute Variante, das weltweit bekannte Thema endgültig zum Abschluss zu bringen.

Samsung hat zum Abschluss des vergangenen Jahres eine Bruchlandung hingelegt. Das von vielen Kollegen als bestes Smartphone des Jahres ging in vielen Ländern gar nicht erst richtig in den Verkauf. Viele Geräte explodierten bzw. gingen in Flammen auf. Der Fehler konnte nicht behoben werden, Samsung zog das Galaxy Note 7 komplett zurück.

Positiv für uns ist diese Story aber durchaus, denn Samsung wird mit dem Galaxy S8 abliefern wollen und auch müssen.

[via Samsung News]