Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Womit nun gar nicht mehr zu rechnen war soll doch eintreten, Samsung bestätigt für das Galaxy Note 7 einen Nachfolger. Nach dem inzwischen aufgeklärten Desaster rundum die Akkus des Galaxy Note 7 stand auch für uns fest, Samsung wird diese Marke komplett beerdigen und für die Zukunft einen alternativen Weg finden. Ein S8 Pro zum Beispiel, wäre eine solche Idee, die Note-Funktionen unter einer anderen Marke zu verkaufen.

Doch der Hersteller aus Korea zeigt sich selbstbewusst. Man klärte nicht nur lückenlos und Umfangreich die Mängel des Galaxy Note 7 auf, sondern kündigte direkt den Nachfolger des vom Markt genommenen Smartphones* an. Cnet hat mit D. J. Koh von Samsung gesprochen.

Er machte den Kollegen klar, Samsung wird ein besseres, sicheres und innovatives Galaxy Note 8 an den Start bringen. Anders als vermutet macht Samsung also einen mutigen Schritt und wird offensichtlich an der Note-Marke festhalten. Ein Risiko, betrachtet man das aus der Sicht des Marketings.

Wobei für mich nicht klar hervorgeht, dass das Note 8 auch wirklich so heißen wird. Ich rechne bei der getätigten Aussage eher damit, dass grundsätzlich ein Nachfolger für das Note 7 aus technischer Sicht geplant ist, nicht unbedingt eine Bestätigung für den finalen Produktnamen.

[via droid-life]