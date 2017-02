Vor wenigen Tagen hat uns ein Entwickler auf seine App hingewiesen, Tap Too Much zählt jede eurer Berührungen. Kann man mit dieser App vielleicht nützliche Daten erfassen? Möglicherweise schon, hat man erst mal über ein paar Tage oder Wochen Statistiken erfasst. Mit Tap Too Much ist es möglich die Berührungen eures Touchscreens aufzuzeichnen.

Wann bin ich besonders aktiv? Eine durchaus interessante Frage, die sogar Einfluss auf unserem Lebensrhythmus haben kann. Ich finde die Idee gar nicht dumm auf Basis der erfassten Daten eventuell meinen Alltag anzupassen. Sollte ich den Sport doch lieber eine Stunde später machen, weil ich grundsätzlich weniger zum Handy greife und mich daher mehr auf den Sport konzentrieren kann?

Oder sollte ich den täglichen Blick ins Buch zu einem anderen Zeitpunkt wagen, weil ich dann eher weniger zum Smartphone greife und daher vielleicht deutlich ruhiger sowie aufnahmefähiger bin? Es sind manchmal diese kleinen Details, die Einfluss auf unseren Alltag haben und uns trotzdem gar nicht bewusst sind.

Wie dem auch sei, Tap Too Much zeichnet die Berührungen des Touchscreens eurer Android-Geräte auf und bietet eine Statistik als Übersicht. Schaut mal rein, der Download ist kostenlos. Vielleicht kommen später ja noch neue Funktionen hinzu.