Wobei Flat ja bekanntermaßen ein dehnbarer Begriff ist, denn der als Festnetz-Ersatz beworbene Tarif ist mit 50 GB Datenvolumen je Monat gedeckelt. Wer allerdings relativ wenig mit Medien arbeiten muss, kommt auch mit 50 GB über den Monat. Aufgeteilt ist der auf eine feste Stromversorgung angewiesene GigaCube in zwei unterschiedliche Varianten.

Da gibt es zum einen den festen Tarif, hier kostet die Hardware einmalig nur einen Euro und ihr bezahlt jeden Monat 35 Euro (Neukunde) bzw. 25 Euro (Bestandskunde mit RED-Tarif). Wer den GigaCube aber nur hin und wieder braucht, beispielsweise für Arbeitsreisen, der kann sich für den Flex-Tarif entscheiden. Zwar kostet die Hardware einmalig 50 Euro, dafür werden Kosten für den Tarif nur bei tatsächlicher Nutzung fällig.

Braucht man den Tarif also zum Beispiel nur in 7 von 12 Monaten je Jahr, ist ganz klar der Flex-Tarif zu empfehlen. Was alles in allem nach einer netten Variante klingt, ausreichend LTE-Versorgung für alle eigenen Geräte im Urlaub oder auf Geschäftsreise zu gewährleisten, entpuppt sich in den Details allerdings als Produkt mit Haken.

„Video-Optimierung“ nur kostenpflichtig aufzuheben

Natürlich streamt man mit 50 GB Datenvolumen keinen kompletten Monat auf Netflix, andererseits ist die sogenannte „Video-Optimierung“ schon bei StreamOn der Telekom ein Kritikpunkt gewesen. Wer über den GigaCube von Vodafone surft, wird Videos in maximal 480p streamen können. Nur wer zusätzlich zahlt, kann Videos in höherer Auflösung über den GigaCube streamen.