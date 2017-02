WhatsApp bekommt eine neue Status-Funktion, welche so schon aus anderen Apps bekannt ist und grundlegend an Snapchat erinnert. Bislang teilt man in WhatsApp einen Status noch wie in der Steinzeit, es steht lediglich ein kleines Textfeld zur Verfügung und eine Übersicht über die Status der Freunde gibt es auch nicht so richtig. Das gab es so oder so ähnlich schon bei ICQ und MSN vor einer halben Ewigkeit. Der neue Status in WhatsApp wird allerdings deutlich umfangreicher.

Wie WhatsApp heute im hauseigenen Blog mitteilt, kann man in der neuen Status-Funktion seinen Freunden über Videos und Fotos seinen aktuellen Status mitteilen. Wir bekommen quasi eine Art integrierten Feed, wo wir Fotos und Videos aller Freunde sehen, die dort entsprechend posten. Erinnert an Snapchat oder auch an die Instagram Stories.

Die neue Funktion wird nach und nach den Nutzern bereitgestellt, sie soll als Highlight für den achten Geburtstag (24. Februar) des Messengers gelten. Facebook selbst wird auch noch so eine Funktion erhalten, dann hat man für alle drei eigenen Dienste den grundlegenden Gedanken von Snapchat quasi 1:1 kopiert.

[via recode, WA]