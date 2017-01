Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Weiterhin testen die Entwickler von WhatsApp diverse Neuerungen, darunter ein Editor für bereits abgesendete Nachrichten. Man weiß nie so richtig, ob neue Funktionen auch tatsächlich in den Messenger integriert werden oder dauerhaft nur ein Test bleiben, bei manchen Funktionen hofft man es aber durchaus. Neuerungen könnten bald verfügbar sein, die uns mehr Interaktion mit bereits versendeten Nachrichten erlauben.

Neben einer Löschen-Funktion, die bereits vor ein paar Wochen aufgetaucht war, ist nun erstmals eine Edit-Funktion aufgetaucht. Eine bereits versendete Nachricht wird darüber offensichtlich editierbar sein, um beispielsweise Schreibfehler, Zahlendreher oder Ähnliches im Nachhinein beheben zu können.

Die genannten Funktionen werden stets von WABetaInfo entdeckt. In der Regel sind sie nicht einfach so für den Nutzer verfügbar, sondern nur „unter der Haube“ sichtbar bzw. aktivierbar. Bei mir ist die Edit-Funktion in WhatsApp 2.17.26 sogar bereits verfügbar, lässt sich aber nicht benutzen.

Neuer Screenshot für abgesendete aber zurückgezogene Nachrichten: