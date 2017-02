Großflächig hatte WhatsApp die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung bereits vor ein paar Monaten getestet, jetzt wird die neue Funktion für alle freigeschaltet. Diese neue Funktion gilt quasi als doppelter Boden, euer Account kann auf einem anderen Gerät nicht einfach so aktiviert werden, es braucht neben der schon seit Jahren bekannten Authentifizierung einen weiteren sechsstelligen Code.

Dieser Code wird in den Einstellungen festgelegt, in WhatsApp sollte in den Einstellungen unter „Account“ nun die „Verifizierung in zwei Schritten“ auftauchen, so sie entsprechend eingerichtet werden kann. Dieser Code wird nach Aktivierung auch hin und wieder von der App per Zufall abgefragt, damit der Nutzer ihn sich gut einprägt.

Wie TNW mitteilt, wird die Funktion in diesen Tagen für alle Nutzer freigeschaltet, die exakte Version der installierten WhatsApp auf eurem Gerät sollte hier keine Rolle spielen. Dennoch ist natürlich ein Update zu empfehlen, entweder über den Play Store oder APKMirror.