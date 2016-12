Mit dem Ende von Cyanogen soll nicht das Ende der Software-Updates bei Wileyfox einhergehen, die noch junge Markte macht für die eigenen Smartphones große Versprechen. Der Support wehrt sich derzeit gegen die Vermutungen, Wileyfox könnte aufgrund des Endes der CyanogenMod bzw. des kompletten Cyanogen-Ökosystems die eigenen Geräte nicht mit neuen Android-Updates beliefern und verspricht Android 7 Nougat für das komplette Portfolio.

Our OS Strategy and Software plan moving forward will be complete soon. We have agreed a smooth transition where we will continue deliver constant and consistent software and OS updates. Our plan is to bring our entire Wileyfox portfolio onto Android N, the latest version of Google Android’s OS, in a timely manner – while still continuing to protect the range with Google software security updates. We will share our full and final plan in due time.