winSIM: Preiserhöhung für Bestandskunden wegen EU-Roaming

Gemischte Nachrichten für die Bestandskunden von winSIM, denn das demnächst inkludierte EU-Roaming sorgt für eine Preiserhöhung. Veränderungen für Roaming innerhalb der EU stehen in den nächsten Monaten an, doch die sind oftmals alles andere als erfreulich oder gar den Kunden entgegenkommend. Nun erhöht der stets günstige Mobilfunkdiscounter winSIM die eigenen Tarife sogar für die Bestandskunden.

Und winSIM bietet Ihnen in Zukunft noch mehr: Denn ab Mitte Juni können Sie Ihren Tarif in allen 28 Ländern der Europäischen Union so nutzen wie in Deutschland. Die bis dahin geltenden EU-Aufschläge fallen weg. Sie telefonieren und surfen mobil ohne Mehrkosten.