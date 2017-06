Android O lenkt mit der dritten Dev Preview auf die Zielgerade ein, bereits in zwei Monaten soll die finale Version für das Google Pixel veröffentlicht werden. In inoffiziellen Berichten heißt es, Google plane die Veröffentlichung von Android O bereits für Anfang August, was zum Zeitpunkt des Artikels nur noch zwei Monate Wartezeit bedeuten würde. Um das Thema voranzutreiben, gibt es jetzt die neuste Dev Preview.

Es ist die bereits dritte Version, allerdings erst die zweite über das Beta-Programm ausgelieferte Firmware. Verfügbar ist die Beta und auch die Dev Preview nur für Google-Geräte, wozu weiterhin das Google Pixel, Nexus 5x und 6P, wie auch der Nexus Player und das Pixel C gehören.

Weiterhin werden die Downloads direkt bei Google angeboten. Komfortabel ist allerdings die Beta, da kommen die Vorabversionen über OTA-Updates. Neue Funktionen erwarten wir in der DP3 nun nicht mehr, allerdings wechselt Google auf die finalen API. Im Juli folgt die vierte und letzte Dev Preview.

Über die vergangenen Monate hinweg, hatten wir bereits über alle Neuerungen von Android O berichtet, mit Release kommt dann auch wieder ein zusammenfassender Artikel. UPDATE: Die dritte Dev Preview bestätigt übrigens Versionsnummer 8.0 für Android O.

