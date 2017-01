Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Besitzer des ZenFone 3 von ASUS können sich freuen, ab sofort läuft die Verteilung des Updates mit Android 7 Nougat an Bord. Damit hätte ich nicht unbedingt gedacht, ASUS reiht sich in mitten der vielen Android-Hersteller ein und bringt Nougat auf das aktuelle Flaggschiff nicht viel später als die Konkurrenz. Wie der Hersteller bereits am Montag mitteilte, läuft derzeit für das ZenFone 3 die Verteilung des Nougat-Updates.

Zugleich aber eine kleine Enttäuschung, denn aktuell wird wirklich nur das Grundmodell der kompletten Serie versorgt. ASUS wird weitere News bekannt gegeben, sobald das ZenFone 3 Max, Laser und Deluxe auch beliefert werden. Schade irgendwie, man hätte sicherlich überraschen können, mit einem gleichzeitigen Update für die komplette Serie.

Für die Entwickler tut sich aber das Problem auf, dass in jedem der genannten Geräte ein anderer SoC (Prozessor) steckt, im Deluxe steckt sogar ein SoC eines anderen Herstellers (MediaTek). Nur in ZenFone 3, Laser und Deluxe stecken jeweils SoCs von Qualcomm.

Ihr wollt noch wissen ,welche Neuerungen in Android 7 integriert sind? Lest dazu unseren Artikel, dort sind alle wichtigen Details zu finden.

[via Phandroid]