Chromebooks haben aktuell eine Suchen-Taste, werden in Zukunft aber auch Zugriff auf den Google Assistent bieten. Ein Blick unter die Haube der letzten Google-App Beta zeigt schon jetzt: Chromebooks werden in Zukunft eine eigene Taste für den Google Assistent bekommen. Vermutlich wird die Taste ersetzt, die aktuell die Suche bzw. den Launcher öffnet.

When your Chromebook is set up, press the Assistant button or say Ok Google to get help from your Assistant anytime.