Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Ihr besitzt beispielsweise ein brandneues Huawei P9 und trotzdem wird das Gerät bei Android Auto als inkompatibel angezeigt? Ihr müsst weder euer Auto noch das Smartphone zurückgeben, sondern einfach nur auf ein Update warten. Dieses hat Google vor wenigen Tagen in einem eigenen Forum bereits bestätigt und angekündigt.

Genauer gesagt kündigt ein Android Auto Community Manager an, dass man bei Google derzeit mit Huawei in Kontakt steht, um das erwähnte Problem in der nächsten Zeit zu beheben. Es scheint unspezifisch zu sein, egal wo euer Huawei-Smartphone herkommt, Android Auto könnte es bei Verbindung mit dem jeweiligen Fahrzeug als inkompatibel abstoßen.

Nur scheint klar, dass die P9-Serie von Huawei betroffen ist. Im Netz findet man einige frustrierte Nutzer, die ihr P9-Smartphone nicht mit Android Auto nutzen können. So richtig funktionierende Workarounds gibt es aktuell wohl auch nicht.

Also warten auf das nächste Firmware-Update. Man könnte zwar derzeit eine ältere, kompatible Firmware installieren, nur ist das ja nicht unbedingt eine gute Lösung.

[via XDA]