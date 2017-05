Noch im Laufe des Jahres will IKEA das eigene Portfolio an smarten LED-Lampen mit allen wichtigen Smart Home-Assistenten kompatibel machen. TRÅDFRI heißt das Angebot, welches wir vor einiger Zeit auch hier im Blog vorgestellt hatten. Nun gibt es noch weitere Details zu den angebotenen smarten LED-Lampen, welche bei IKEA erhältlich sind.

Noch im Sommer 2017 soll es das große Update geben, dann will IKEA die eigenen Produkte an die Assistenten von Amazon, Google und auch Apple anschließen, man wird also zum Beispiel über Alexa die IKEA-Lampen via Sprache steuern können, gleiches gilt für den Google Assistent und Apple Homekit bzw. Siri.

Damit wächst das Angebot weiter, inzwischen kann man sich für bezahlbare Preise die heimische Beleuchtung smart steuerbar machen. Lichtschalter waren gestern, ich selbst nutze derzeit das devolo-System mit Alexa. Meine meist benutzten Lampen steuer ich nur noch via Sprache.

Neben zahlreichen klassischen LED-Lampen bietet IKEA auch beleuchtete Schranktüren an, mehr dazu in unserem Artikel aus dem März.

