Moto Z2: Event am 27. Juni, Plakat bestätigt Dualkamera

Motorola wird nach dem Moto Z2 Play natürlich noch das Moto Z2 als neues Flaggschiff präsentieren, nun soll ein Plakat das Event ankündigen und das Smartphone zeigen. Motorola is back, heißt es auf dem Poster für ein Event am 27. Juni in knapp zwei Wochen. Motorola wird noch mehrere Events veranstalten, nur wenige Tage darauf soll bereits die nächste Präsentation erfolgen. Auf diesem neuen Plakat gibt es aber einen Hinweis.

Schaut man nur etwas genauer hin, hat die auf dem Plakat abgebildete Dame ein Moto Z2 zwei bereits in ihrer Hand. Entweder das normale Z2 oder das Z2 Force, beide Smartphones sollen erstmals eine Dualkamera besitzen. Wir sehen diese Info nun als bestätigt.

Fotos und Pressebilder zeigten bereits diverse Details des Moto Z2, die doppelte Kamera an der Rückseite der neuen Flaggschiff-Modelle sind also ohnehin kein Geheimnis mehr gewesen. Details fehlen aber, zum Beispiel welche Funktion der zweite Kamerasensor begleiten wird.

[via Droidholic, 9to5Google]