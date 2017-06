Nova Launcher erscheint final in Version 5.2 und bringt einige neue Funktionen mit. In der Entwicklung ist der Nova Launcher immer vorn dabei, Neuerungen von Google werden in der Regel sehr schnell adaptiert und optional in den Einstellungen des Launchers angeboten. So ist es auch bei den Notification Dots von Android O, die Google erstmals auf der Google I/O vor wenigen Wochen zeigte.

Ebenso erhält der Nova Launcher in der neusten Version einen weiteren Style für die Suchleiste, nun optional mit runden Ecken. Ist ebenso neu von Google und erst wenige Wochen alt. Zudem bekommt der Launcher ein paar Bugfixes für Android O-Nutzer bzw. Geräte, wie auch Verbesserungen der allgemeinen Performance.

Verfügbar ist der Nova Launcher in seiner neusten Version direkt über den Google Play Store oder alternativ für die manuelle Installation über den APKMirror.

[via G+]