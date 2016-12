Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

OnePlus hat noch kein Android 7 Nougat veröffentlicht, bringt in dieser Woche aber mit der Open Beta 9 zumindest eine neue Testversion für das OnePlus 3 an den Start. Auf jeden Fall scheint OnePlus in der Entwicklung tatsächlich etwas schneller zu sein, hat aber trotz des kleinen Portfolios wohl einen spürbaren Nachteil aufgrund des kleinen Entwicklerteams und muss sich eingestehen nicht schneller als große Marken zu sein.

Dabei will man sich doch immer von diesen abheben? Zurück zum Thema, seit Mittwoch steht mit der Open Beta 9 eine aktualisierte Test-Firmware mit Android 7 für das OnePlus 3 zur Verfügung, die letztlich an allen Ecken nicht näher genannte Optimierungen mit an Bord hat.

Sei es die Akkulaufzeit, Systemstabilität, grafische Oberfläche usw., überall hat OnePlus etwas nachgelegt. Komplett neu sind aber die „Expanded Screenshots“, die ich einfach mal als „Scrollshot“ interpretiere, man also mehr als nur den gerade sichtbaren Bereich mit einem Screenshot festhalten kann.

Die neue Open Beta lässt sich via Sideload installieren, die Links und weitere Infos gibt es direkt bei OnePlus.