Wir haben nichts anderes erwartet, OnePlus bestätigt für die 3er Serie das Update auf Android O. Im vergangenen Jahr hatte OnePlus zwei neue Smartphones an den Start gebracht, im gleichen Zuge mit der Veröffentlichung des 3T gingen einige Nutzer von einer automatischen Benachteiligung des OnePlus 3 aus. Zumindest bei Android O wird man davon noch nichts spüren, teilte Pete Lau von OnePlus jetzt mit.

Wenig überraschend kündigt er die neuste Android-Version für beide OnePlus 3-Smartphones an, ich rechne sogar mit einem zeitgleichen Rollout in den kommenden Monaten. Android O wird im dritten Quartal des Jahres erscheinen, erst ein paar Monate später dürften die ersten Hersteller ihre Flaggschiff-Geräte aktualisieren.

Android O ist aktuell in der Testphase (zweite Dev Preview), die neue Android-Version bringt selbstredend einige Neuerungen mit. Wer sich darüber informieren will, kann das in unseren zahlreichen Artikeln tun.

Eventuell bringt OnePlus ja noch im Vorfeld eine offizielle Testversion mit Android O an den Start, das würde mich jedenfalls nicht wundern.