Es sind die allerersten Informationen zum neuen OnePlus 5. Was? Ein erfolgreiches Start-Up führen aber nicht fehlerfrei bis fünf zählen können? Der Grund ist in der chinesischen Kultur zu finden, die 4 ist eine Unglückszahl und in China sogar teilweise nicht mal in Fahrstühlen zu finden. 1, 2, 3, 5 – so zählt auch OnePlus.

Genau deshalb sehen wir jetzt erstmals bei Behörden also nicht das A4000 von OnePlus gelistet, sondern direkt das OnePlus A5000. Bekannterweise ist so der Aufbau der Codenames der OnePlus-Smartphones, zumindest die der Flaggschiff-Geräte. Wobei die letzte Zahl keine 0 sein muss, sollte es von der fünften Generation ebenfalls wieder unterschiedliche Modelle geben.

OnePlus 5 könnte für heißen Sommer sorgen

Normalerweise ist mit dem OnePlus 5 für diesen Sommer zu rechnen, im Juni des vergangenen Jahres präsentierte man das OnePlus 3 und später im November das noch bessere 3T. Auch die zweite Generation dieser Flaggschiff-Serie wurde im Hochsommer vorgestellt, damals allerdings erst Ende Juli. Auf jeden Fall wird im Sommer etwas passieren, da bin ich mir doch recht sicher.

Am OnePlus 3T gibt es kaum noch Verbesserungsmöglichkeiten, wobei sicher die Kamera zu anderen Top-Smartphones aufschließen muss und das Display gern auch ein etwas besseres Panel bekommen darf. Möglich ist auch, allein für den Aha-Effekt, dass im OnePlus 5 bereits 8 GB RAM verbaut werden, zudem rechne ich mit dem Snapdragon 835.