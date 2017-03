Streng limitiert: OnePlus 3T in neuer Colette Edition vorgestellt

OnePlus präsentiert ein altes Smartphone neu, das OnePlus 3T aus dem vergangenen Jahr wurde jetzt in einer neuen Colette Edition vorgestellt. Und da hat man uns mal schön hinter das Licht geführt, denn zuletzt rechneten alle mit einem 3T in Blau, doch letztlich wurde nur die Verpackung in dieser Farbe gestaltet, denn die neue Edition des Smartphones ist in Schwarz gehalten. Zuletzt eine Trendfarbe, ähnlich wie Gold vor ein paar Jahren.

Leider ist es auch zum Trend geworden attraktive Farben für Smartphones* erst später anzubieten oder eben nur für bestimmte Modelle. Damit geht man Stammkunden natürlich mächtig auf den Zeiger, Neukunden sind aber weiterhin das wichtigere Ziel.

Und selbst die bleiben in diesem Fall vermutlich auf der Strecke, wird es das 3T colette nämlich nur stark limitiert geben. Ab dem 21. März wird man das besondere Modell bei colette in einem Pariser Store kaufen können. 479 Euro werden dann fällig.

[via Faryaab]