Amazon gibt weiterhin Vollgas und präsentierte nun das nächste Produkt mit Alexa, welches auf Amazon Dash Wand hört und zunächst nur in den USA verfügbar ist. Letzteres hängt meines Erachtens einfach damit zusammen, dass Amazon Fresh in Deutschland überhaupt erst in in einem Ballungsgebiet startete. Amazon Dash Wand (neues Modell mit Alexa) ist ein lokaler Einkaufszettel + Code-Scanner, der euch auch Rezepte ansagt und bei Bedarf das Licht steuert.

Die einfachste Methode eine Einkaufsliste zu füllen, dürfte das Scannen der Barcodes sein. Somit ist sichergestellt, dass man wirklich das richtige Produkt in den digitalen Warenkorb wirft. Deshalb verfügt Dash Wand über einen integrierten Scanner, zudem über ein Mikrofon und natürlich auch einen Lautsprecher. Dash Wand ist drahtlos und wird in der Küche untergebracht, zum Beispiel via Magnet direkt am Kühlschrank.

Ich mag diese technischen Möglichkeiten, doch natürlich müssen auch alle anderen Gegebenheiten stimmen. In Zukunft nur noch über Amazon Fresh einkaufen, in dem ich mit Dash Wand alles schnell einscanne? Von mir aus gern.

[via The Verge]