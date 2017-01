Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Good News für die Besitzer des etwas älteren Nexus 6, denn das Phablet erhält nun auch endlich das Update auf Android 7.1. Immer mal wieder gibt es auch bei Nexus-Geräten kleinere Probleme, welche den sofortigen Release einer Android-Version verzögern können. War beim Nexus 6 auch so. Andere Geräte haben Android 7.1.1 bereits vor einiger Zeit erhalten, Besitzer des Gerätes aus 2014 mussten mindestens bis heute warten.

Wir hatten kurz vor dem Jahreswechsel berichten können, dass die Entwickler noch in der letzten Minute vor dem Release einen Bug gefunden haben, der nun offensichtlich beseitigt scheint. Es wird in den kommenden Tagen das OTA-Update drahtlos ausgeliefert, alternativ bleibt euch aber auch die manuelle Installation.

Dafür stellt auf dieser Seite OTA-Dateien und Factory Images bereit, natürlich auch direkt auf dem neusten Stand mit dem Sicherheitspatch von Januar 2017.

Was alles neu in Android 7.0 und 7.1 ist, erfahrt ihr hier. So viel verändert sich allerdings von 7.0 auf 7.1 nicht.