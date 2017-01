So oder so war das neue Android Wear 2.0 für den Anfang des kommenden Februars angesetzt, nun will Evleaks den genauen Termin kennen und hat ihn auch verraten. Genauer gesagt soll am 9. Februar die Bereitstellung von Android Wear 2.0 beginnen, natürlich gibt es zuerst eine Präsentation und dann sollten die ersten Updates bei diversen Geräten eintrudeln. Bei Android Wear ging das ja immer etwas schneller.

Google hatte bereits eine Liste mit kompatiblen Geräten bekanntgegeben, daran dürfte sich so viel nicht mehr geändert haben. Neben der neuen Android Wear-Version, die unter anderem einen eigenen Play Store mitbringt, könnten wir an diesem 9. Februar auch die ersten Android Wear-Uhren von Google sehen. Auch das ist nach einigen Gerüchten bereits bestätigt.

Folgende Liste dürfte als offiziell gelten: Moto 360 Gen 2, Moto 360 Sport, LG Watch Urbane 2nd Edition, LG Watch Urbane, LG G Watch R, Polar M600, Casio Smart Outdoor Watch, Nixon Misson, Tag Heuer Connected, Fossil Q Wander, Founder und Marshal, Michael Kors Access Bradshare und Dylan, Huawei Watch und ASUS ZenWatch 2 sowie 3.

Also markiert euch im Kalender den 9. Februar, ich rechne mit Android Wear 2.0 und beiden neuen Google-Uhren. Wir werden dann natürlich ausführlich berichten. Kommt Google mit Neuheiten, ist es bei uns meist so zwischen 18 und 20 Uhr.