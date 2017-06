Wiedermal gibt es bei uns ein kleines Gewinnspiel, ihr könnt die aktuellen Nest Cams abstauben. Wir haben in den vergangenen Wochen die Nest Cams getestet, welche uns nach dem Test überlassen wurden und deshalb nun an euch verlost werden. Ihr bekommt von mir direkt das Bundle, welches die Indoor Cam beinhaltet und auch die Outdoor Cam. Gemeinsamer Wert liegt laut UVP bei knapp 400 Euro!

Ich hatte schon so einige smarten Kameras in meiner jüngeren Vergangenheit ausprobiert, doch das Nest-System gefiel mir bislang mit Abstand am besten. Eine intuitive Einrichtung und Bedienung bilden hier die Grundlage, hinzukommt die wirklich gute Android-App und auch Weboberfläche. Von Nachteil sind die nur die optionalen Cloud-Pläne, die tief ins Portemonnaie gehen.

Bei uns bekommt ihr allerdings die reine Hardware, die mit eingeschränkter Cloud-Sicherung kostenlos nutzbar ist. Während die Indoor Cam einfach irgendwo im Wohnzimmer, Flur oder anderen Raum platziert wird, könnt ihr die Outdoor Cam wirklich außen positionieren. Dafür liegt ein langes Stromkabel bei, wie auch Befestigungsmaterial.

So gewinnst du die Nest Cams

Unser Gewinnspiel endet um 23:59 Uhr am 4. Juli 2017. Bis dahin reicht ein Eintrag von euch hier im Artikel in den Kommentaren, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Es werden ausschließlich Teilnehmer mit deutscher Adresse akzeptiert, zudem kann jeder Nutzer nur einmal teilnehmen. Wer versucht zu betrügen, fliegt raus. Ausgelost wird wie immer über random.org, dort schmeiße ich die Kommentare sortiert nach Datum (erster Eintrag zuerst) rein und lasse den Zufall entscheiden. Im besten Fall hat euer bei Disqus hinterlegter Account eine gültige Mailadresse, damit ich den Gewinner nach der Auslosung direkt kontaktieren kann.

Und nun, viel Glück!