In den letzten Wochen war es bereits eine recht fundierte Vermutung, nun hat sich das LineageOS als Nachfolger für die CyanogenMod bestätigt. Es kam nun doch kaum überraschend schnell nach der Meldung raus, Cyanogen schließt zum Ende des Jahres seine Pforten, dass das bereits bekannte LineageOS die Nachfolge für die offene CyanogenMod antreten wird. Nun ist es offiziell, eine Webseite ist bereits online und dort wird alles bestätigt.

So, yes, this is us. LineageOS will be a continuation of what CyanogenMod was.