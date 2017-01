Aktuell lässt sich über Google Daydream und dafür verfügbare Inhalte noch schnell eine Übersicht herstellen, doch nun öffnet Google die Schleusen und lädt alle Entwickler zur Veröffentlichung eigener Apps ein. Bislang war Daydream noch stark von Google kontrolliert, anders als bei normalen Android-Apps konnte nicht einfach jeder Entwickler eigene Apps entwickeln und bei Google Play veröffentlichen.

Nun ändert sich das aber, teilte Google in der sogenannten Google Play Developer Console mit. Jeder Entwickler darf nun seine Spiele und Apps direkt bei Google Play veröffentlichen, vorausgesetzt er erfüllt die Anforderungen von Google. Tut man das nicht, werden die Apps wohl genauso schnell wieder aus dem Play Store verschwinden.

… to allow all developers to go through the process of self publishing their own apps/games on to the Daydream platform via Play.