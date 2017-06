Nach zwei Monaten ist uns aufgefallen, dass das Samsung Galaxy S8 extrem für Kratzer anfällig ist. Samsung und andere Hersteller bewerben natürlich immer gern das verbaute Gorilla Glass 5, denn die Smartphones soll nicht nur gegen Stürze besser geschützt sein, sondern natürlich generell den Alltag abkönnen. Doch schaue ich mir die Rückseite meines Galaxy S8 an, das ich nach zwei Monaten Testphase nun zurücksende, ist Gorilla Glass nur toll klingendes Marketing.

[…] and Corning® Gorilla® Glass 5 on both the front and back for durability and a high-quality finish.