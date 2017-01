Sony wird vermutlich in naher Zukunft ein neues Xperia XA liefern, dieses Smartphone sehen wir jetzt höchstwahrscheinlich in einem Video. Mit dem Xperia XA hat Sony ein Mittelklasse-Smartphone am Start, welches im letzten Jahr seine Premiere feierte. Nicht viel anders wird es in 2017 sein, das Xperia XA wird es erneut geben. Neben etwas aktuellerer Hardware wird es auch ein neues Design geben.

Dieses orientiert sich ganz offensichtlich am Xperia XZ, damit hatte Sony eine neue Designlinie eingeführt. Optisch nett, haptisch konnte mich das recht eckige Design nicht so richtig überzeugen. Mehr dazu im Test des Xperia XZ. Leider fällt auch auf, dass Sony bei diesem Gerät weiterhin keinen Fingerabdrucksensor verbaut und damit hinter der Konkurrenz zurückbleibt.

Vorgestellt hatte man den Vorgänger im Februar des letzten Jahres, zu einem ähnlichen Zeitpunkt erwarten wir auch das neue Xperia XA. Wie beim Vorgänger erwarten wir einen Mittelklasse-SOC, ein 5″ Display und hoffentlich 3 statt 2 GB RAM Arbeitsspeicher. Bei der Kamera ist aktuell von 23 MP die Rede.

[via SlashLeaks, Foto zeigt Xperia XZ]