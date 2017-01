Wiedermal geht ein Kettenbrief in WhatsApp um, diesmal gibt es angeblich Gutscheine für diverse Supermärkte und Discounter. Und natürlich ist auch dieser Kettenbrief wiedermal Fake oder besser gesagt nur eine Linkschleuder. Anders als bei Kettenbriefe ohne Links zu Webseiten, gibt es hier natürlich eine klare Absicht dahinter. Der unwissende, unsichere oder einfach nur „blinde“ Nutzer soll in eine klassische Falle gelockt werden.

Nach wie vor können nicht alle Nutzer einen solchen Fake selbst erkennen, für viele wirkt die Domain echt und sie klicken. Nicht nur das, oft werden auch noch geforderte persönliche Daten eingegeben. Ganz klar, beides solltet ihr nicht tun, auch diese Nachrichten nicht an noch mehr Nutzer weiterleiten.

Unter anderem hat sich Lidl bereits über die sozialen Netzwerke von dieser gefälschten Gutschein-Aktion distanziert. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Nachricht wohl schon recht häufig umher ging.

Wir haben hier in den letzten Tagen auch ein erhöhtes Aufkommen an Zugriffen auf einen älteren Artikel feststellen können, der Kettenbrief scheint also in den letzten Tagen aufgekommen zu sein. Die angegebene Domain ist aber wohl schon wieder down.

[via mobiFlip]