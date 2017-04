Von günstig bis teuer soll alles dabei sein, nach dem Marktstart der Nokia-Serie 3 – 6 soll später in diesem Jahr das neue 9er folgen. Ein Smartphone auf Augenhöhe mit etablierten Geräten der Android-Welt, was sich auch im Preis widerspiegelt.

Wie gut oder schlecht die Quellen von NokiaPowerUser auch sein mögen, sie bringen derzeit einen Preis von 749 Euro in die Diskussion rundum das besagte Gerät. So viel kostet ein LG G6 und ein Galaxy S8 ist mit seinen 799 Euro auch nicht weit entfernt davon.

Egal wie gut das Nokia 9 ausgestattet sein wird, ich hätte ja eher mit etwas niedrigeren Preisen gerechnet. Mehr werden wir dazu später erfahren. Details gibt es bislang keine offiziellen, Nokia hatte lediglich im vergangenen Jahr neue Smartphones* für alle Preiskategorien angekündigt.

Glaubt man den Gerüchten, wird das Nokia 9 ein 5,5″ großes OLED Smartphone mit Dual-Kamera an der Rückseite und 12 MP Kamera an der Vorderseite. Für den Antrieb erwarten die Insider einen Snapdragon 835, so wie er erstmals im Galaxy S8 zum Einsatz kommt.