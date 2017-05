HTC präsentiert am Dienstag das neue HTC U 11, nun ist bereits ein Video im Netz gelandet. Vorgestellt hat der Hersteller das Gerät bereits hinter den Kulissen, wir konnten selbst aber aufgrund zeitlicher Probleme leider an keinem Event teilnehmen. Ich bin daher selbst noch sehr gespannt darauf, was HTC mit dem U 11 abliefern kann und ob es ein wirklich konkurrenzfähiges Flaggschiff sein wird.

Bestätigt wird auf jeden Fall schon mal das Design, das in den letzten Tagen durch Renderings schon bekannt wurde. In meinen Augen wieder nicht so richtig gelungen, gerade das Verhältnis von Display zu Gehäuse ist nicht auf Niveau der Konkurrenz und wirkt rückständig. Andererseits stört das beim Huawei P10 auch nicht sonderlich.

Eine derartig spiegelnde Rückseite ist zudem im Alltag wenig praktisch, sieht aber natürlich trotzdem cool aus. Bei der sonstigen Hardware liefert HTC aber ein Statement ab, der Snapdragon 835 samt 6 GB RAM sind bestätigt, der berührungsempfindliche Gehäuserahmen ist zudem interessant. Sieht aber in den ersten Videos bei der Benutzung noch arg verkrampft aus. Gewohnheitssache?

Womit wird HTC also überzeugen können? Zu 100 % mit dem besten (Boom) Sound aller Flaggschiff-Smartphones, dafür muss man kein Hellseher sein, auch die Kamera wird vermutlich überzeugend gut sein. Leistung hat das Gerät ohne Ende, vermutlich aber auch einen entsprechenden Preis.

Aus meiner persönlicher Sicht macht HTC nach dem echt guten HTC 10 einen kleinen Rückschritt, doch das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Allein das Datenblatt wird für das U 11 sprechen, das steht außer Frage.

Angeboten wird das Gerät in Rot, Weiß, zwei unterschiedlichen Blautönen und Schwarz. Am frühen Dienstagvormittag präsentiert HTC das brandneue Smartphone, dann kennen wir auch den Preis, Marktstart und andere Daten.