Im Herbst steht die nächste Android-Version vor der Tür, die ersten Hersteller werfen jetzt mit Versprechen um sich. OnePlus hat als erste bekanntere Marke damit geworben, die Flaggschiff-Smartphones aus dem vergangenen Jahr mit Android O zu versorgen. Überraschend war diese Meldung nicht wirklich, was auch für die Meldung von hmd bzw. Nokia gilt.

Obwohl das finnisch-chinesische Unternehmen in ganz anderen Preiskategorien unterwegs ist, zudem aktuell nur Mittelklasse-Smartphones anbietet, will es all sein Geräte mit der kommenden Android-Version O ausstatten. Damit käme man dem Versprechen nach, Android-Updates und Sicherheitspatches möglichst schnell auszuliefern.

Es gehört zur Philosophie von Nokia, ein reines und vor allen Dingen aktuelles Android auf den eigenen Geräten anzubieten. Aber noch bleibt uns Nokia die Bestätigung schuldig, bei uns sind die besagten Smartphones überhaupt erst im Juni erhältlich.

Android O wird im dritten Quartal erscheinen, über die vielen kleinen und großen Neuerungen berichteten wir in den vergangenen Wochen ausführlich.

[via TechRadar]