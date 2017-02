Google: Viele Nutzer über Nacht von ihren Konten abgemeldet

Der ein oder andere mag es schon bemerkt haben, auf seinem Smartphone wurde er über Nacht von seinem hinterlegten Google-Konto abgemeldet. Ist auch mir persönlich passiert, allerdings nicht wirklich weiter schlimm. Sicher dürften trotzdem viele unbedarfte Nutzer verunsichert sein, warum sie jetzt plötzlich das Passwort ihres Google-Kontos wieder eingeben müssen. Ein Sicherheitsproblem stellt dies allerdings in keinster Weise dar.

Google hat sich bereits über Twitter dazu geäußert. Also einfach wieder anmelden und alles ist gut. Mir würden nun aber spontan ein paar Leute einfallen, die ihr Passwort nicht mehr auf dem Schirm haben. Hier empfehle ich gern Tools wie LastPass. Damit müsst ihr euch nur noch ein einziges Passwort merken, alle anderen speichert ihr in LastPass.

We know some of you had issues signing in today. Please try again now. Rest easy — your account's security was not affected.

— Google (@Google) February 24, 2017