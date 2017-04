Echo Look ist Amazons neue Fashion-Kamera mit Alexa

Echo Look ist Amazons neue Fashion-Kamera mit Alexa

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Echo Look ist euer Style-Berater, euer persönlicher Assistent und euer Tagebuch in einer Smart Home-Kamera. Praktisch für das Ankleidezimmer, wenn man denn eines hat. Integriert ist in die Software tatsächlich ein Style Berater, der bei Bedarf für euch die Entscheidung des richtigen Outfits trifft.

Ansonsten bietet Echo Look natürlich die üblichen Funktionen für Alexa, ist daher auch an die mobile App angebunden. Ich würde schon sagen, das Echo Look eher für sehr modebewusste Menschen geeignet ist, die mehr als nur das alltägliche Instagram-Selfie vom eigenen Outfit möchten.

Echo Look wird sicherlich auch irgendwann nach Deutschland kommen, doch da müssen sich potenzielle Kunden sicher noch eine Weile gedulden. Mehr Infos findet ihr auf der amerikanischen Produktseite. Für mich persönlich scheint dieses Produkt nicht unbedingt geeignet zu sein.

[via 9to5Toys]