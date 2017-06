Facebook bekommt in die Android-App nun weltweit eine neue Funktion integriert, mit welcher wir auf die Suche nach WLAN-Hotspots gehen können. In vielen Städten muss man heute gar nicht mehr unbedingt das mobile Internet benutzen, stattdessen greift man einfach auf WLAN-Netzwerke zu, welche frei und ohne Passwort genutzt werden können.

Facebook will uns die Suche für Hotspots vereinfachen, jetzt bekommt der Dienst in die Android-App eine WLAN-Suche integriert. Im letzten Tab der Android-App findet ihr demnächst den Menüpunkt „WLAN finden“, dort könnt ihr dann WLAN-Netzwerke in eurer Umgebung sehen.

Bei mir ist zum Zeitpunkt des Artikels die Funktion noch nicht da, das sollte sich aber womöglich in den kommenden Tagen ändern. Gern in die Kommentare damit, sobald bei euch der neue Menüpunkt zu finden ist. Ich bin ja mal gespannt darauf, wie gut der Dienst funktioniert.

[via Facebook]