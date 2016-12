Wie immer werden noch vor dem neuen Monat schon mal die kommenden Highlights angekündigt, Amazon nennt in dieser Woche die neuen Titel für Prime Instant Video. Im Laufe des kommenden Monats werden ein paar interessante Filme veröffentlicht, darunter die komplette „Saw“-Reihe ab dem 4. Januar, zudem zwei Highlights der jüngeren Geschichte des Kinofilms mit „Trumbo“ ab dem 21. Januar und „13 Hours“ ab dem 28. Januar.

Weitere in Prime inkludierte und als Highlights bekannt gegebene Filme sind im Januar zudem noch „Ex Machina“, „Die Frau in Schwarz 2: Engel des Todes“, „The Beatles: Eight Days a week“, „VErstehen Sie die Beliers?“ und „Apocalypse Now – Redux“.

Neue Serien wird es auch geben, darunter „Mozart in the Jungle“ mit Staffel 3, „The Man in the High Castle“ mit Staffel 2, „Falling Water“ mit Staffel 1, „Blindspot“ mit Staffel 1, „The Big Bang Theory“ mit Staffel 9, „Shameless“ mit Staffel 1 – 5 und „Navy CIS LA“ mit Staffel 7.