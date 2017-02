Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Huawei wird gegen Ende des Monats ein paar neue Geräte zeigen, mit Teasern bestätigte der Hersteller schon jetzt die Präsentation des Huawei P10 und der Watch 2. Die Chinesen wurden für das Huawei P9 durchaus gefeiert und auch die inzwischen etwas ältere Huawei Watch kam bei der potenziellen Kundschaft sehr gut an, in knapp zwei Wochen legt Huawei nun mit brandneuer Hardware nach.

Genauer gesagt zum Mobile World Congress, welcher ganz klassisch mit zahlreichen Pressekonferenzen am Wochenende zuvor eingeläutet wird. Huawei, LG, Samsung und Co werden neue Geräte präsentieren, Huawei als einer der Hersteller direkt mit dem Flaggschiff im Gepäck. Ein Video dient als Teaser. „#HuaweiP10 is coming“ und Hinweise auf eine erneut verbaute Dual-Kamera sind recht eindeutig.

Nicht nur das neue P10 hat Huawei schon angekündigt, Huawei-Chef Richard Yu hat die Watch 2 samt Teaser ebenfalls für den MWC angekündigt. Beide Geräte werden am 26. Februar ganz offiziell enthüllt, in den kommenden Tagen könnten aber diverse Leaks auftauchen.

[via Weibo, mobiFlip, FoneArena, YT]