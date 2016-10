Google hat seine beiden Pixel-Smartphones endlich vorgestellt, wie erwartet hat Google diesmal weltweit Partnerschaften mit diversen Providern für den Verkauf geschlossen. In Deutschland hat Google einen Deal mit der Telekom* eingehen können, sodass dort die beiden neuen Pixel-Smartphones offiziell verkauft werden. Wir kennen ähnliche Deals ja bereits von Apple, die haben in der Anfangszeit der iPhones damit zwar nicht unbedingt punkten können, konnten aber so diese neuen Geräte dem Massenmarkt näher bringen.

Und exakt da liegt natürlich auch das Ziel von Google, die Pixel-Smartphones sollen nach jahrelangem Schattendasein als Nexus-Serie für Early Adopter und Technik-Freaks endlich den Massenmarkt erreichen. Das gelingt aber nur dann, wenn Smartphones* dort angeboten werden, wo sie in der Regel gekauft werden, nämlich zusammen mit dem Mobilfunkvertrag. Das scheint angesichts der Preise auch schon fast nötig, denn los geht es erst ab 759 Euro für das 5″ Pixel mit 32 GB.

Für das 5,5″ Modell werden 899 Euro fällig, mit 128 GB einfach mal knapp 1009 Euro. Das blaue Modell scheint zu Beginn nicht erhältlich, ihr könnt euer Pixel hier vorbestellen. Wer ist dabei?