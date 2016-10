Schon die Preise der Pixel-Smartphones ließen es vermuten, nun bestätigt Hiroshi Lockheimer den Plan von Google, neben Samsung und Apple einen Platz finden zu wollen. In einem Interview wurde Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President der Google-Abteilung, zu den Pixel-Smartphones von Google befragt, woraus wir natürlich auch ein paar recht interessante Antworten filtern konnten. Natürlich wurde gefragt, warum überhaupt Pixel statt Nexus, warum so teuer und warum so exklusiv?

Während die Nexus-Geräte für pures Android standen, stehen die neuen Pixel-Geräte nun für pures Google. Es ist zwar weiterhin Android, allerdings mit einer größeren Menge weiterer Produkte aus dem Hause Google. Zugleich schlagen wir hier die Brücke zu den Aussagen von Lockheimer bzgl. der Preise, denn Google erachtet das Premium-Segment auch für Android als sehr wichtig, man nennt Samsung und Apple als Beispiele und will selbst neben diesen Marken der dritte Player werden.

Für mich liest sich das so, als würde Google unbedingt eine wichtige Premium-Marke für Smartphones werden wollen, fast um jeden Preis. Offensichtlich scheint man sich aber nicht darüber im Klaren zu sein, dass der gemeine Android-Nutzer nicht unbedingt jeden Preis zahlt, heute aufgrund des breit gefächerten Marktes sowieso nicht mehr. Das habe ich auch in meiner Kritik zu den Pixel-Geräten bereits angesprochen.

Übrigens ist genau das ein Grund dafür, warum Google kein Gerät wie das Nexus 5 erneut anbietet, das damals eine perfekte Mischung aus Preis und Leistung war, denn solche Geräte bieten derzeit viele Hersteller. Kein Hersteller aber bietet Geräte mit einer derart tiefen Integration der Google-Dienste, viele haben eigene Ideen für ihr eigenes Angebot, was Google respektiert und letztlich zu dem Entschluss führte, eigene Premium-Google-Smartphones an den Start zu bringen.

Android ist nicht Pixel, Pixel ist nicht Android

Liest man zwischen den Zeilen, will Google offensichtlich ein eigenes Google-Smartphone anbieten, das zwar wie Geräte anderer Hersteller auf Android basiert, allerdings deutlich mehr den Fokus auf die Google-Dienste legt. So wie es zum Beispiel Samsung seit Jahren macht, sie nutzen Android als Basis, bieten aber zahlreiche eigene Dienste an, wie etwa S Voice, S Planner und so weiter.

Lockheimer meint sogar, Geheimnisse und vertrauliche Pläne anderer Android-Hersteller würde nicht mal Rick Osterloh erfahren, der unter dem selben Dach (Alphabet/Google) die noch recht neue Hardware-Abteilung von Google führt und mit den Pixel-Smartphones das erste große Projekt abliefert. Der Android-Chef behandelt die hauseigene Pixel-Abteilung also wie jeden anderen externen Hersteller.

Offensichtlich sind die Pixel-Geräte in Zukunft also keine Referenz mehr für die perfekten Stock-Android-Geräte, sondern einfach pure Google-Hardware und Software. Eine interessante Entwicklung, wie ich finde.

[Quelle Bloomberg]