Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Amazon nennt wie immer im Vorfeld eines neuen Monats die zu erwartenden Highlights, die für Prime-Kunden aber auch ganz normal bei Instant Video bereitstehen werden. Wobei ich aus meiner Sicht sagen muss, diesmal kaum echte Highlights erkennen zu können. Bei den Filmen würde ich lediglich „The Nice Guys“ hervorheben wollen, der allerdings auch höchstens als gut und unterhaltsam einzustufen ist. Verfügbar ab dem 2. Februar.

Des Weiteren starten „Jurassic World“, „Das brandneue Testament“, „10 Cloverfield Lane“, „Die Kleine Rabe Socke“, „Machine Gun Preacher“, „Die Kommune“ und „Before We Go“ bei den Prime-Filmen. Bei den Serien könnt ihr euch auf „Sneaky Pete“ (Staffel 1), „Z: Beginning of Everything“ (Staffel 1), „Navy CIS“ (Staffel 13), „The Flash“ (Staffel 2), „Türkisch für Anfänger“ (Staffel 1-3), „Legens of Tomorrow“ (Staffel 1) und „Vampire Diaries“ (Staffel 7″ freuen.

Für die Kleinen sind ebenso neue Inhalte dabei, hier gibt es „Das geheimnisvolle Kochbuch“ (Staffel 2), „Creative Galaxy Heart Day“, „Peanuts“ (Staffel 9, 10) und „Peter Pan – Neue Abenteuer“ (Staffel 2).

Wer sich ganz genau für die Daten interessant, ab welchem Tag die jeweiligen Inhalte verfügbar sind, findet die komplette Liste direkt bei Amazon. Habt ihr unbekanntere Titel als Empfehlungen für uns? Gern ab damit in die Kommentare!