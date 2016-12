Google testet mal wieder ein paar Neuerungen, diesmal ist die Suche-App für Android dran und gleich drei neuen Funktionen stehen vor der Tür. Ein neuer Tab könnte eingeführt werden, dieser gibt uns Zugriff auf alle zuletzt ausgeführten Suchanfragen bei Google. Angezeigt werden die Suchanfragen samt angezeigten Ergebnissen, umgesetzt wird das wohl direkt mit Screenshots.

Offline

Ebenso wurde eine neue Offline-Suche entdeckt. Wait, what? Ja, zwar liefert eine Offline-Suche nicht sofort Ergebnisse, reiht die Suchanfragen allerdings in eine Warteschlange ein und führt die Suche bei einer guten Internetverbindung erneut aus. Darüber wird der Nutzer mittels Benachrichtigung in Kenntnis gesetzt. Meines Erachtens cool, um so eine spezielle Suchanfrage sich nicht notieren zu müssen oder gar zu vergessen.

Lite

Mit dem neuen Lite-Modus ermöglicht Google eine geringere Datenübertragung, Webseiten werden abgespeckt und dann an euer Gerät übertragen. Auf Wunsch lässt sich dieser Modus so einstellen, dass er sich nur bei schlechten Verbindungen automatisch aktiviert.

Wann die Neuerungen bei allen Nutzern verfügbar sein werden, lässt sich im Vorfeld wie immer nur spekulieren. Diese Woche? Nächste Woche? Erst in drei Monaten? Einfach warten.